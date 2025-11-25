Soirée de lancement de la nouvelle campagne de levée de fonds HEC Paris HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 25 novembre, 18h00 sur inscription

Soirée de lancement de la nouvelle campagne de levée de fonds HEC Paris

Le 25 novembre 2025, la Fondation HEC lancement officiellement sa nouvelle campagne de levée de fonds en faveur d’HEC Paris.

Aux côtés de Jean-Paul Agon (H.78), Président d’HEC Paris, Olivier Sevillia (MBA.90), Président de la Fondation HEC, et Éloïc Peyrache, Directeur général d’HEC Paris, nous célébrerons ensemble le lancement de la nouvelle campagne de levée de fonds en faveur d’HEC Paris.

Ce moment privilégié sera l’occasion de partager avec vous les ambitions d’HEC pour les années à venir et de vous dévoiler les détails du projet du futur Campus en présence des architectes.

Inscrivez-vous pour suivre en ligne cet événement historique !

L’ÉCOLE

EN BREF

HEC Paris, l’une des meilleures business schools au monde, est leader en matière de recherche et d’enseignement en sciences du management. Nous proposons une gamme de programmes adaptée à l’exigence d’étudiants et de participants sélectionnés parmi les meilleurs talents d’aujourd’hui.

Découvrez notre école et tout ce qu’elle a à offrir.

PROGRAMMES

HEC Paris propose une gamme complète et unique de programmes à destination d’étudiants et de dirigeants à haut potentiel, venus du monde entier. L’école accueille chaque année 4500 étudiants dans ses programmes diplômants, 500 lycéens et étudiants dans son université d’été, et 8000 cadres et dirigeants dans ses programmes de formation continue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T19:15:00.000+01:00

1

https://www.hec.edu/fr/fondation-hec/evenements/soiree-de-lancement-de-la-nouvelle-campagne-de-levee-de-fonds

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines