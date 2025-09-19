Soirée de lancement de la nouvelle saison culturelle ! La Verrerie Alès

Gratuit. Réservation obligatoire. La présentation de saison et l’Avant-première ne se déroulant pas dans la même salle, elles ont chacune leur propre billetterie. Réservez pour les deux si vous souhaitez assister à l’intégralité de la soirée de lancement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

À l’occasion de la présentation de sa nouvelle saison culturelle, venez découvrir La Verrerie d’Alès, ancien patrimoine industriel aux 215 ans d’histoire, reconverti depuis 2009 en Pôle National Cirque.

Cette année, la Verrerie d’Alès étoffe sa présentation de saison annuelle et son pot d’ouverture, de 2 sorties de résidences !

La Cie Lost in Paradise ouvrira le bal en extérieur avec son nouveau spectacle en cours de création, TWIG : 3 acrobates autour d’une bascule hongroise testent, en direct, la tension et la flexibilité des corps face aux lois de la physique.

La présentation de la saison 25-26 suivra dans l’Auditorium du Pôle Culturel & Scientifique de Rochebelle, avec un focus sur le festival d’automne, Temps de Cirques 25, et sur la seconde phase des travaux.

Enfin cette soirée se clôturera dans la Grande Salle de la Verrerie en compagnie de La Main de L’Homme qui présentera en avant-première sa création MAHAMAT : solo fait de danse et de cirque, sur le tiraillement d’un fils entre ses aspirations artistiques intimes et ses injonctions familiales et sociales.

ÉVÉNEMENT GRATUIT & SUR RÉSERVATION

———-

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :

► 18h30 : Sortie de Résidence TWIG • Cie Lost In Paradise • Parc du Musée PAB

30 min • Tout public dès 6 ans • Gratuit & en accès libre

—

► 19h : Présentation de saison et Pot • Auditorium du Pôle culturel & scientifique de Rochebelle

Tout public • Gratuit & sur réservation

—

► 20h30 : Sortie de résidence MAHAMAT • Cie La Main de L’Homme • Grande salle de La Verrerie

50 min • Tout public dès 10 ans • Gratuit & sur réservation

—

+ d’informations

———

RÉSERVATIONS :

Veuillez noter que la présentation de saison et l’Avant-première ne se déroulant pas dans la même salle, elles ont chacune leur propre billetterie : il est donc nécessaire de réserver aux 2 billetteries pour pouvoir assister à la soirée d’ouverture dans son intégralité.

> Billetterie Présentation de saison

> Billetterie Avant-première Mahamat

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA VERRERIE D’ALÈS :

www.laverreriedales.fr | 04 66 86 45 02

Implantée dans un ancien four à verre et à cristal bâti en 1788 puis transformée dès les années 1900 en ateliers mécaniques, ateliers de réparation, hangars, logements ouvriers et forges, La Verrerie d'Alès est l'une des 12 structures de France détentrices du label Pôle National Cirque. Dédiée principalement au soutien à la création de spectacles de cirque contemporain, la Verrerie d'Alès accueille chaque année une trentaine de compagnies. Parallèlement, elle programme des spectacles de cirque à Alès mais aussi en région Occitanie en lien avec de nombreux partenaires culturels.

© Ludovic Maillard