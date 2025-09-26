Soirée de lancement de la première bande dessinée dédiée à la cathédrale du Mans Place Saint-Michel Le Mans

Soirée de lancement de la première bande dessinée dédiée à la cathédrale du Mans

Place Saint-Michel Cathédrale Saint-Julien Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-26 19:00:00

La première BD sur la cathédrale du Mans.

La bande dessinée Le Mans, la cathédrale des Plantagenets met en scène la construction de la cathédrale Saint-Julien au XIIe siècle, au travers du regard d’un jeune tailleur de pierre. Publiée chez l’éditeur Libra Diffusio, elle plonge pour la première fois le lecteur dans l’ambiance du chantier et lui fait découvrir les personnalités qui ont construit cet édifice majestueux.

Pour marquer cette parution exceptionnelle, le diocèse du Mans organise une soirée de lancement ouverte à tous le vendredi 26 septembre 2025 à partir de 19h. Le dessinateur Denoël, l’auteur Pascal Mariette et le conteur Jacques Gouin y seront présents.

Associé à la conception de la bande dessinée dès le lancement du projet, le diocèse du Mans a notamment contribué à la rédaction de 2 focus historiques présents à la fin de l’ouvrage et a fourni des illustrations par le biais du service diocésain d’Art Sacré.

Lieu de prière, la cathédrale du Mans touche autant le grand public que les amoureux du patrimoine et les chercheurs de sens. Le diocèse du Mans se réjouit de l’attachement des sarthois à la cathédrale saint Julien souligné par son élection comme plus belle cathédrale de France en 2022 et souhaite la mettre en valeur et en faire découvrir l’histoire au plus grand nombre.

Au programme de la soirée

• Discours

• Présentation de la BD par les auteurs

• Déambulation libre

• Dédicaces

Place Saint-Michel Cathédrale Saint-Julien Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 54 50 21

English :

The first comic book about Le Mans cathedral.

German :

Der erste Comic über die Kathedrale von Le Mans.

Italiano :

Il primo fumetto sulla cattedrale di Le Mans.

Espanol :

El primer cómic sobre la catedral de Le Mans.

