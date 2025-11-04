Soirée de lancement de la revue du FIDMarseille Fidback 01 × Pauline Curnier Jardin La Baleine Marseille 6e Arrondissement

Soirée de lancement de la revue du FIDMarseille Fidback 01 × Pauline Curnier Jardin

Mardi 4 novembre 2025 de 18h30 à 21h. La Baleine 59 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le FIDMarseille célèbre la parution du numéro 01 de Fidback, sa revue annuelle consacrée au cinéma contemporain, avec une soirée spéciale projection et rencontre en compagnie de l’artiste et cinéaste Pauline Curnier Jardin !

Après un numéro 0 paru en 2024, le FIDMarseille festival international de cinéma de Marseille lance le numéro 01 de sa revue annuelle, Fidback. Chaque numéro, divisé en quatre parties (Retour ; Regards ; Portrait ; Carte blanche), compose une image-constellation du cinéma vu au cours de l’année écoulée. Une image, parmi une multitude de possibles. Une constellation, car c’est au lecteur de faire l’image en tirant des traits entre les films, entre les textes.



Pour ce numéro, la carte blanche a été confiée à la critique d’art Clara Schulmann, qui la dédie à l’artiste et cinéaste marseillaise Pauline Curnier Jardin et à son film Lucciole (2024), récemment entré dans les collections du Cnap (section Images animées). À travers un texte illustré, retranscrivant une conversation entre les deux femmes, Clara Schulmann explore notamment le rapport de l’artiste à l’Italie et à la genèse de Lucciole mais aussi, par ricochet, à ses œuvres Explosion My Baby , Fat To Ashes ou Qu’un Sang impur .



Pour fêter cette parution, le FIDMarseille organise une soirée de lancement le 4 novembre au Cinéma La Baleine, en présence de Pauline Curnier Jardin ! L’occasion de (re)découvrir l’univers singulier de l’artiste à travers la projection de ses quatre films et un très beau texte à lire dans la revue.



LUCCIOLE

Royaume-Uni, Italie, 2021, 7’19’’



EXPLOSION MA BABY

Pays-Bas, 2016, 9’12’’



FAT TO ASHES

Royaume-Uni, 2021, 23’15’’



QU’UN SANG IMPUR

Allemagne, 2019, 17’10’’ .

La Baleine 59 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 25 17 17 contact@labaleinemarseille.com

English :

FIDMarseille celebrates the publication of issue 01 of Fidback, its annual magazine devoted to contemporary cinema, with a special evening of screenings and encounters with artist and filmmaker Pauline Curnier Jardin!

German :

Der FIDMarseille feiert das Erscheinen der Ausgabe 01 von Fidback, seiner jährlichen Zeitschrift für zeitgenössisches Kino, mit einem besonderen Abend Filmvorführung und Treffen in Begleitung der Künstlerin und Filmemacherin Pauline Curnier Jardin!

Italiano :

FIDMarseille festeggia la pubblicazione del numero 01 di Fidback, la sua rivista annuale dedicata al cinema contemporaneo, con una serata speciale proiezione e incontro in compagnia dell’artista e regista Pauline Curnier Jardin!

Espanol :

El FIDMarseille celebra la publicación del número 01 de Fidback, su revista anual dedicada al cine contemporáneo, con una velada especial -proyección y encuentro- en compañía de la artista y cineasta Pauline Curnier Jardin

