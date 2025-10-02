Soirée de lancement de la saison culturelle 2025-26 C’61 / Flers Agglo Pôle culturel du Grand Turc La Ferté Macé

Soirée de lancement de la saison culturelle 2025-26 C’61 / Flers Agglo Pôle culturel du Grand Turc La Ferté Macé jeudi 2 octobre 2025.

Pôle culturel du Grand Turc 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Début : 2025-10-02 19:30:00

fin : 2025-10-02 22:30:00

2025-10-02

Chaque année le Département de l’Orne, en partenariat avec Flers Agglo, propose une saison culturelle à La Ferté-Macé. Les spectacles et concerts ont lieu habituellement dans la salle Gérard Philipe (espace culturel Le Grand Turc).

Pour faire votre choix de spectacles, ne manquez pas la présentation de la saison culturelle 2025-26 !

Présentation suivie d’un concert gratuit de DiBarlé.

Réservation conseillée. .

Pôle culturel du Grand Turc 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79 mediatheque.lafertemace@flers-agglo.fr

