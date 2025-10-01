Soirée de lancement de la saison culturelle Sud Vendée Littoral 2025/2026 Rue Adjudant Barrois Luçon
Soirée de lancement de la saison culturelle Sud Vendée Littoral 2025/2026 Rue Adjudant Barrois Luçon mercredi 1 octobre 2025.
Soirée de lancement de la saison culturelle Sud Vendée Littoral 2025/2026
Rue Adjudant Barrois Médiathèque Pierre Menanteau Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Lancement de la saison culturelle Sud Vendée Littoral 2025/2026
.
Rue Adjudant Barrois Médiathèque Pierre Menanteau Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Launch of the Sud Vendée Littoral 2025/2026 cultural season
German :
Start der Kultursaison Sud Vendée Littoral 2025/2026
Italiano :
Lancio della stagione culturale Sud Vendée Littoral 2025/2026
Espanol :
Lanzamiento de la temporada cultural Sud Vendée Littoral 2025/2026
L’événement Soirée de lancement de la saison culturelle Sud Vendée Littoral 2025/2026 Luçon a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud