Soirée de Lancement de la Saison Culturelle Ville Robert Spectacle de la Compagnie l’Unanime Rue Louis Massignon Trégueux vendredi 12 septembre 2025.

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : vendredi 12 septembre 2025

Début : 2025-09-12 19:00:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

2025-09-12

Psst… vous avez entendu ? Il paraît que quelque chose se trame à Pordic. Une drôle de rumeur circule chez Robert, on chuchote, on tisse, on mijote une saison pleine de surprises… Dans les couloirs de sa maison vivante, Robert a dissimulé des fragments de la saison à venir des murmures, des éclats, des promesses. À la tombée du jour, la porte s’ouvre il vous dévoile son carnet de saison. L’équipe, avec la malicieuse présence de la Cie l’Unanime et de quelques artistes complices, aura à cœur de vous en révéler les détails, avant une pause rafraîchissante à partager entre curieux.

Puis viendra ce moment étrange, délicieux, où la lumière baisse, le silence s’installe avant qu’un spectacle ne vienne, comme en rêve, éclairer la nuit de ces secrets partagés.

Un Spectacle

C’est un homme qui entre sur scène… enfin non, c’est pas… non, il n’entre pas sur scène, c’est pas un homme qui entre sur scène. C’est une femme qui entre sur scène, enfin non, c’est pas tout à fait… C’est deux femmes qui entrent sur scène et qui… C’est deux femmes et un homme qui entrent sur scène et… Oui, c’est ça. Qu’est-ce qui se joue dans un spectacle ? Quelle est la place de chacun ? Qu’est-ce qu’on fait là ? Est-ce le bon endroit, le bon moment ? En tout cas, la lumière s’éteint et c’est maintenant !

Entrée libre, sur réservation. .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

