SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON ÉTUDIANTE 2025-2026 Montpellier jeudi 16 octobre 2025.

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier Hérault

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Afin d’accueillir les étudiants pour une nouvelle année universitaire, le musée Fabre leur propose le temps d’une soirée de découvrir la programmation des expositions à venir et de visiter les collections permanentes et l’exposition Pierre Soulages. La rencontre. Visites guidées, ateliers, concert live pour débuter avec joie la nouvelle année universitaire !

Jeudi 16 octobre 2025

18h 22h

Entrée gratuite sur présentation de la carte d’étudiant .

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 14 83 00 musee.fabre@montpellier3m.fr

English :

To welcome students to a new academic year, the Musée Fabre is offering them an evening to discover the program of upcoming exhibitions, and to visit the permanent collections and the Pierre Soulages exhibition. The event. Guided tours, workshops and a live concert to get the new academic year off to a great start!

German :

Um die Studenten für ein neues akademisches Jahr zu begrüßen, bietet das Musée Fabre ihnen einen Abend lang die Möglichkeit, das Programm der kommenden Ausstellungen zu entdecken und die ständigen Sammlungen sowie die Ausstellung Pierre Soulages zu besuchen. Die Begegnung. Führungen, Workshops, Live-Konzert, um das neue akademische Jahr mit Freude zu beginnen!

Italiano :

Per dare il benvenuto agli studenti nel nuovo anno accademico, il Musée Fabre offre loro una serata per scoprire il programma delle prossime mostre e per visitare le collezioni permanenti e la mostra di Pierre Soulages. L’evento. Visite guidate, laboratori e un concerto dal vivo per iniziare al meglio il nuovo anno universitario!

Espanol :

Para dar la bienvenida a los estudiantes a un nuevo curso académico, el museo Fabre les propone una velada para descubrir el programa de las próximas exposiciones y visitar las colecciones permanentes y la exposición Pierre Soulages. El evento. Visitas guiadas, talleres y un concierto en directo para empezar con buen pie el nuevo curso universitario

