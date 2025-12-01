Soirée de lancement de la saison hivernale et vernissage de l’exposition Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Soirée de lancement de la saison hivernale et vernissage de l’exposition

La Maison de la Montagne vous invite à sa soirée de lancement de la saison hivernale ! Venez découvrir les événements à venir et assister au vernissage de l’exposition de la Compagnie des Guides des Pyrénées. Pour partager leur seconde passion aquarelle, photographie, sculpture et peinture les guides ont créé cette exposition qui sera visible pendant deux mois à la Maison de la Montagne (décembre et janvier). Une belle façon d’ouvrir la saison hivernale dans un moment de partage et de convivialité. Venez nombreux !

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

The Maison de la Montagne invites you to its winter season launch party! Come and find out about upcoming events and attend the opening of the Compagnie des Guides des Pyrénées exhibition. To share their second passion watercolours, photography, sculpture and painting the guides have created this exhibition, which will be on view for two months at the Maison de la Montagne (December and January). A great way to kick off the winter season in a convivial atmosphere. Come one, come all!

