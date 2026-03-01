Soirée de lancement de Mondes Marins à la Fondation Camargo Fondation Camargo Cassis

Soirée de lancement de Mondes Marins à la Fondation Camargo

Jeudi 12 mars 2026 à partir de 19h. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Le jeudi 12 mars à 19h, la Fondation Camargo lance Mondes Marins, un programme artistique combinant résidences, programmation publique et pédagogique en 2026.

Mondes Marins explore les représentations contemporaines des océans ainsi que les processus de production des savoirs qui les façonnent.



Rencontrez les artistes et partenaires de Mondes Marins qui présenteront ce projet au public



Sonia Levy, réalisatrice, Royaume-Uni ; Lamia Abi Azar, Metteuse en scène, dramathérapeute et directrice artistique (Zoukak Theater), Liban ; Bint Mbareh, musicienne et artiste, Royaume-Uni et Palestine ; Laure Winants, artiste, Belgique ; Vartan Avakian, Artiste visuel, Liban.



Prises de parole en anglais et en français. .

Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 11 57 contact@camargofoundation.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Thursday, March 12 at 7 p.m., the Camargo Foundation launches Mondes Marins, an artistic program combining residencies, public programming, and educational activities in 2026.

L’événement Soirée de lancement de Mondes Marins à la Fondation Camargo Cassis a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Cassis