Soirée de lancement de Mondes Marins à la Fondation Camargo Fondation Camargo Cassis
Soirée de lancement de Mondes Marins à la Fondation Camargo Fondation Camargo Cassis jeudi 12 mars 2026.
Soirée de lancement de Mondes Marins à la Fondation Camargo
Jeudi 12 mars 2026 à partir de 19h. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Le jeudi 12 mars à 19h, la Fondation Camargo lance Mondes Marins, un programme artistique combinant résidences, programmation publique et pédagogique en 2026.
Mondes Marins explore les représentations contemporaines des océans ainsi que les processus de production des savoirs qui les façonnent.
Rencontrez les artistes et partenaires de Mondes Marins qui présenteront ce projet au public
Sonia Levy, réalisatrice, Royaume-Uni ; Lamia Abi Azar, Metteuse en scène, dramathérapeute et directrice artistique (Zoukak Theater), Liban ; Bint Mbareh, musicienne et artiste, Royaume-Uni et Palestine ; Laure Winants, artiste, Belgique ; Vartan Avakian, Artiste visuel, Liban.
Prises de parole en anglais et en français. .
Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 11 57 contact@camargofoundation.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Thursday, March 12 at 7 p.m., the Camargo Foundation launches Mondes Marins, an artistic program combining residencies, public programming, and educational activities in 2026.
L’événement Soirée de lancement de Mondes Marins à la Fondation Camargo Cassis a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Cassis