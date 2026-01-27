Soirée de lancement de Nineteen Hundred n°2 Lafayette Anticipations Paris

Fondé par Ysaora Thibus, championne du monde d’escrime et rédactrice en chef, Nineteen Hundred est né d’un désir fort : regarder les athlètes féminines autrement. Penser le sport comme un langage culturel, un espace de création et de narration où se rencontrent la mode, l’art, la résilience du corps et de l’esprit.

Nineteen Hundred s’est imposé dès son lancement à l’occasion des Jeux Olympiques de 2024, comme une plateforme indépendante et multidisciplinaire, offrant une nouvelle lecture du mouvement, de l’identité et de la représentation des femmes dans le sport.

Pour son deuxième numéro, Nineteen Hundred poursuit et approfondit cette vision. Des univers et des gestes se croisent : la sueur du Muay Thai capturée par la réalisatrice Quintessa Swindell, le corps suspendu de la contorsionniste Celeste, les architectures olympiques imaginées par Zaha Hadid, les majorettes d’Atlanta, les jeunes joueuses de hockey sur gazon en Belgique, ou encore les voix engagées de Manhiza pour les libertés des femmes afghanes.

Les six couvertures du magazine sont dévoilées à travers une installation visible à la Librairie et dans l’Agora de la Fondation.

Au programme :

18h – Ouverture des portes

18h30 – Introduction

18h45 – Rencontre

Le rôle de l’imagerie et du récit dans le développement des sports féminins

19h30 – Projection live : Finale Big Air Snowboard Femmes – Jeux Olympiques d’hiver de Milan

20h30 – Live de l’artiste Ouri

21h – DJ set

À l’occasion du lancement de son deuxième opus, le magazine Nineteen Hundred investit La Librairie de Lafayette Anticipations pour une soirée de célébration et de réflexion autour de l’image, du récit et du sport féminin.

Le lundi 09 février 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit sous condition Tout public.

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

