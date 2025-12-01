Soirée de lancement de saison Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Soirée de lancement de saison

Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour notre soirée de lancement de saison. Une soirée au cours de laquelle nous vous présenterons les temps forts de l’année 2026 et la programmation culturelle du musée.

Programme de la soirée

A partir de 18h00

– Visite libre du Musée des Mondes Polaires Paul-Émile Victor, du parcours permanent et de l’exposition temporaire Passions polaires quand les rêves mènent aux pôles ;

– Démonstration de curling en partenariat avec le Curling Club Prémanon Haut-Jura à la patinoire.

18h45 Entrée musicale par l’Union instrumentale de Bois d’Amont.

19h30 Présentation de la saison 2026 par l’équipe de l’Espace des Mondes Polaires.

20h00 Conférence La partie immergée de l’aventure de Tom Gauthier et Nicolas Marcillaud, peinte en direct par l’artiste jurassienne Lise Vurpillot.

La soirée se poursuivra autour d’un verre de l’amitié.

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

