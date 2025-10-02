Soirée de lancement d’ÉCLIPSE : le mouvement contre la soumission chimique Le Carreau du Temple Paris

ÉCLIPSE est un court-métrage chorégraphique qui plonge le spectateur·rice au cœur de la soumission chimique, un fléau social trop souvent invisible. Dans ce voyage chorégraphique, trois protagonistes basculent dans l’horreur de la soumission chimique. ÉCLIPSE révèle comment des lieux du quotidien deviennent le théâtre de violences silencieuses, jusqu’à ce que les victimes trouvent dans la solidarité leur force de résilience.

Plus qu’un film, ÉCLIPSE est un manifeste qui transforme la danse en langage universel de soutien et de libération.

Cette avant-première inédite est organisée par Moovance (collectif de créations audiovisuelles chorégraphiques) et Simone Media (média féministe engagé).

Diffusion en avant-première du court-métrage ÉCLIPSE

Rencontre avec les équipes de Moovance et Simone Media et la chorégraphe Johana Malédon avec :

Carine Loison : Autrice et productrice d’ÉCLIPSE & co-fondatrice Moovance

Morgan Eloy : Réalisateur d’ÉCLIPSE & co-fondateur Moovance

Anne-Lise Houlbert : Productrice artistique et assistante réalisateur d’ÉCLIPSE

Robin Betelu : Co-compositeur BO d’ÉCLIPSE (Archil&Leon) & co-fondateur Moovance

Adrien Lietar : Co-compositeur BO d’ÉCLIPSE (Archil&Leon)

Johana Malédon : Chorégraphe d’ÉCLIPSE

Céline Daugenet : Co-fondatrice et rédactrice en cheffe de Simone Media

Table ronde animée par Simone Media, suivie d’un cocktail pour prolonger les échanges, avec :

Sandrine Josso : Députée, porte-parole et marraine de l’association M’endors Pas – Stop à la soumission chimique créée par Caroline Darian

Leila Chaouachi : Fondatrice du CRAFS (Centre de Référence sur les Agressions Facilitées par Substances)

Caroline Darian : Fondatrice de l’association M’endors Pas : Stop à la soumission chimique, écrivaine et militante engagée contre les violences sexuelles. Elle est l’autrice du premier récit sur les viols de Mazan, Et j’ai cessé de t’appeler Papa (2022) et de l’ouvrage, Pour que l’on se souvienne (2025) où elle revient sur le procès de Mazan

Un projet qui dépasse le film pour devenir un mouvement, une invitation à briser le silence et à agir ensemble contre les violences.

ÉCLIPSE, un manifeste qui dévoile l’horreur invisible de la soumission chimique et célèbre la force de la résilience collective.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 22h30

gratuit

Gratuit sur entrée libre

Public jeunes et adultes.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

