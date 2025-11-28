Soirée de lancement des illuminations Angoulême
Soirée de lancement des illuminations Angoulême vendredi 28 novembre 2025.
Soirée de lancement des illuminations
Place de l’Hôtel de ville Angoulême Charente
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
La Ville vous invite à assister au lancement des illuminations de fin d’année.
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour partager ensemble ce moment chaleureux et lumineux.
Place de l’Hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
English :
The Town Hall invites you to attend the launch of the end-of-year illuminations.
Join us on the forecourt of the Hôtel de Ville to share this warm and luminous moment.
German :
Die Stadt lädt Sie ein, dem Start der Jahresendbeleuchtung beizuwohnen.
Treffen Sie sich auf dem Vorplatz des Rathauses, um gemeinsam diesen warmen und leuchtenden Moment zu teilen.
Italiano :
Il Municipio vi invita a partecipare al lancio delle luminarie di fine anno.
Unitevi a noi sul piazzale dell’Hôtel de Ville per condividere questo momento di calore e di luce.
Espanol :
El Ayuntamiento le invita a asistir al lanzamiento de las iluminaciones de fin de año.
Únase a nosotros en la explanada del Hôtel de Ville para compartir este momento cálido y luminoso.
