Soirée de lancement des illuminations Angoulême

Soirée de lancement des illuminations

Place de l’Hôtel de ville Angoulême Charente

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

La Ville vous invite à assister au lancement des illuminations de fin d’année.

Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour partager ensemble ce moment chaleureux et lumineux.

Place de l’Hôtel de ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

English :

The Town Hall invites you to attend the launch of the end-of-year illuminations.

Join us on the forecourt of the Hôtel de Ville to share this warm and luminous moment.

German :

Die Stadt lädt Sie ein, dem Start der Jahresendbeleuchtung beizuwohnen.

Treffen Sie sich auf dem Vorplatz des Rathauses, um gemeinsam diesen warmen und leuchtenden Moment zu teilen.

Italiano :

Il Municipio vi invita a partecipare al lancio delle luminarie di fine anno.

Unitevi a noi sul piazzale dell’Hôtel de Ville per condividere questo momento di calore e di luce.

Espanol :

El Ayuntamiento le invita a asistir al lanzamiento de las iluminaciones de fin de año.

Únase a nosotros en la explanada del Hôtel de Ville para compartir este momento cálido y luminoso.

