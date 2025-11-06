Soirée de lancement du Fonds pour la Démocratie Théâtre de la Concorde Paris

Soirée de lancement du Fonds pour la Démocratie Théâtre de la Concorde Paris jeudi 6 novembre 2025.

Une des missions du Théâtre de la Concorde est de soutenir des initiatives associatives et citoyennes qui protègent, promeuvent et réinventent la démocratie, sur tout le territoire français.

Protection de l’Etat de droit, indépendance des médias et lutte contre la désinformation, éducation civique, recherche et expérimentation pour renforcer la participation, l’inclusion et la transparence de la vie publique, sont autant de thématiques qui doivent être soutenues avec vigueur et engagement dans un contexte d’érosion démocratique en France et dans le monde.

Cette soirée réunira différentes parties prenantes, qui par leur travail, leurs actions et leur engagement jouent un rôle essentiel pour une société démocratique juste et solidaire.

A propos du Fonds pour la Démocratie

Alors que la démocratie est un enjeu d’intérêt général de premier ordre, il manquait en France une infrastructure philanthropique dédiée à cette thématique. Issu d’une démarche collective mobilisant des organisations de la société civile, associations, fondations et acteurs de la recherche, le Fonds pour la Démocratie est un fonds indépendant et non partisan. Il a pour mission de collecter des dons et de soutenir des associations qui partout en France hexagonale et dans les Outre-mer, qui contribuent activement à renforcer une société plus juste, inclusive, pluraliste et participative.

En savoir plus : fondspourlademocratie.org

Le Fonds pour la Démocratie, premier fonds de dotation participatif dédié au sujet de la démocratie en France, officialise son lancement au Théâtre de la Concorde le 06 octobre 2025 !

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

