Soirée de lancement du livre « Entrer dans la lumière », Editions A.I.O. Salle de réception du restaurant les Arcenaulx Marseille 1er Arrondissement 25 juin 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

Soirée de lancement du livre « Entrer dans la lumière », Editions A.I.O. Mercredi 25 juin 2025 à partir de 18h30. Salle de réception du restaurant les Arcenaulx 25 cour d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-25 18:30:00

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Soirée évènement des Editions A.I.O. lancement du premier livre d’art à impact (Entrer dans la lumière), performances et rencontres, le mercredi 25 juin à partir de 18h30 au Restaurant les Arcenaulx, Marseille 1er.

Toute jeune maison d’éditions marseillaise, nous organisons la soirée de lancement de notre première parution, le livre d’art à impact Entrer dans la lumière.

Cette soirée proposera une découverte de l’exposition des œuvres originales de Marica Quartuccia et des poèmes de Julie Battilana, une performance artistique, ainsi qu’un temps d’échange avec les autrices.



Voici un programme plus détaillé de la soirée

18h30 — Accueil des publics et ouverture des portes

19h00 — Prises de parole de Romain Aubanel (président d’A.I.O.) et Caroline Battilana (directrice de l’association Les Amis d’Émilie)

19h15 — Performance dansée par Angelo Vergari et lectures poétiques par les participant·es de l’atelier mené par Cécile Falcon

→ Suivies d’une rencontre avec les autrices, séance de dédicaces et cocktail convivial .

Salle de réception du restaurant les Arcenaulx 25 cour d’Estienne d’Orves

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Editions A.I.O. event evening: launch of the first impact art book (Entrer dans la lumière), performances and meetings, Wednesday June 25 from 6:30 pm at Restaurant les Arcenaulx, Marseille 1er.

German :

Abendveranstaltung der Editions A.I.O.: Vorstellung des ersten Impact-Kunstbuchs (Entrer dans la lumière), Performances und Treffen am Mittwoch, den 25. Juni ab 18.30 Uhr im Restaurant les Arcenaulx, Marseille 1.

Italiano :

Serata delle Edizioni A.I.O.: lancio del primo libro d’arte d’impatto (Entrer dans la lumière), performance e incontri, mercoledì 25 giugno dalle 18.30 al Restaurant les Arcenaulx, Marsiglia 1er.

Espanol :

Velada de Editions A.I.O.: presentación del primer libro de arte de impacto (Entrer dans la lumière), performances y encuentros, miércoles 25 de junio a partir de las 18.30 h en el Restaurant les Arcenaulx, Marsella 1er.

