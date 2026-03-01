Soirée de lancement du nouveau livre de Ritchy Thibault « Voleurs de poules ! Combattre l’antitsiganisme » Médiathèque Matéo Maximoff Paris
Soirée de lancement du nouveau livre de Ritchy Thibault « Voleurs de poules ! Combattre l’antitsiganisme » Médiathèque Matéo Maximoff Paris vendredi 27 mars 2026.
Présentation de l’ouvrage :
Ritchy
Thibault, d’origine manouche et gitane, revient sur l’histoire des
personnes romani et voyageuses en France, appelées nomades puis gens du
voyage par le pouvoir, soumises à un régime spécial et ayant connu
l’internement dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Il
s’attaque au racisme institutionnel qui perdure aujourd’hui, notamment à
travers le droit à l’éducation, la santé, la citoyenneté, etc.
Dans
la période de fascisation que nous traversons, faire reculer
l’antitsiganisme, c’est faire reculer l’extrême droite et son poison
raciste.
Présentation de l’auteur :
Ritchy
Thibault est né en 2004. Militant politique engagé très jeune dans le
mouvement des Gilets jaunes, il est l’auteur d’Arrachons une vie
meilleure ! (2024) et de Quand les monarques nous font taire (2025),
édités aux éditions Massot. Il est l’un des membres fondateurs du
collectif de jeunesse Romani et Voyageurs « ZOR », avec lequel il lutte
contre l’extrême-droite et l’antitsiganisme.
Dans le cadre de la 9e Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la Fnasat-Gens du voyage vous invite à la médiathèque Matéo Maximoff, le vendredi 27 mars 2026 à 19h, pour une rencontre avec Ritchy Thibault autour de la publication de son nouvel ouvrage « Voleurs de poules ! Combattre l’antitsiganisme », publié aux éditions Libertalia. Introduction de la soirée par Christophe Dettinger et animation de la rencontre par Aurélie Garand.
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
Inscriptions à l’adresse suivante : documentation@fnasat.asso.fr
Public jeunes et adultes.
Médiathèque Matéo Maximoff 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris
documentation@fnasat.asso.fr https://www.facebook.com/share/1Gbf8cYPWS/ https://www.facebook.com/share/1Gbf8cYPWS/
