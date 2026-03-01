Présentation de l’ouvrage :

Ritchy

Thibault, d’origine manouche et gitane, revient sur l’histoire des

personnes romani et voyageuses en France, appelées nomades puis gens du

voyage par le pouvoir, soumises à un régime spécial et ayant connu

l’internement dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Il

s’attaque au racisme institutionnel qui perdure aujourd’hui, notamment à

travers le droit à l’éducation, la santé, la citoyenneté, etc.

Dans

la période de fascisation que nous traversons, faire reculer

l’antitsiganisme, c’est faire reculer l’extrême droite et son poison

raciste.

Présentation de l’auteur :

Ritchy

Thibault est né en 2004. Militant politique engagé très jeune dans le

mouvement des Gilets jaunes, il est l’auteur d’Arrachons une vie

meilleure ! (2024) et de Quand les monarques nous font taire (2025),

édités aux éditions Massot. Il est l’un des membres fondateurs du

collectif de jeunesse Romani et Voyageurs « ZOR », avec lequel il lutte

contre l’extrême-droite et l’antitsiganisme.

Dans le cadre de la 9e Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la Fnasat-Gens du voyage vous invite à la médiathèque Matéo Maximoff, le vendredi 27 mars 2026 à 19h, pour une rencontre avec Ritchy Thibault autour de la publication de son nouvel ouvrage « Voleurs de poules ! Combattre l’antitsiganisme », publié aux éditions Libertalia. Introduction de la soirée par Christophe Dettinger et animation de la rencontre par Aurélie Garand.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Médiathèque Matéo Maximoff 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris

