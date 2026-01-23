Soirée de lancement du podcast Le Fumoir au Bar à Bulles Le Bar à Bulles Paris

La Pieuvre présente son nouveau projet : le podcast Le Fumoir, l’endroit dans la nuit où l’on se raconte.

Une semaine après la diffusion du premier épisode (Teki Latex, en ligne le 29 janvier sur toutes les plateformes de streaming), La Pieuvre vous invite à venir fêter le lancement officiel du podcast Le Fumoir jeudi 5 février au Bar à Bulles, en présence des invité·e·s du podcast et de Teki Latex aux platines.

Parce que la nuit est toujours une histoire, et que chacun·e a la sienne.

Informations pratiques

Le Bar à Bulles, 4 cité Veron, 75018, Paris.

Jeudi 5 février : 19h-23h

Soirée de lancement du podcast Le Fumoir (par La Pieuvre) + DJ set de Teki Latex au Bar à Bulles le jeudi 5 février !

Le jeudi 05 février 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit

Entrée libre.

Public adultes.

Le Bar à Bulles 4,bis Cité Veron 75018 Paris

