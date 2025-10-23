Soirée de lancement du Projet Social du Centre Social Saulieu Morvan Rue Sallier Saulieu
Soirée de lancement du Projet Social du Centre Social Saulieu Morvan
Rue Sallier Marché couvert Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-23 18:00:00
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Venez participer à notre soirée de lancement pour mettre en avant des projets qui vous intéresseraient .
Rue Sallier Marché couvert Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 20 43 centre-social@saulieu-morvan.fr
