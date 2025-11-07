Soirée de lancement Face B #2 – L’amour révèle nos identités Maison de la Conversation Paris

Soirée de lancement Face B #2 – L’amour révèle nos identités Maison de la Conversation Paris vendredi 7 novembre 2025.

Rejoignez-nous pour une soirée autour du nouveau numéro de la revue Face B, L’amour révèle nos identités, une réflexion collective sur les dynamiques sociales qui façonnent les amours des personnes racisées. Au programme : atelier poésie, talk, DJ set et vente de la revue.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 18h30 à 23h00

gratuit Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

communication@maisondelaconversation.org