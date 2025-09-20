Soirée de lancement Les Folies du vin GAMA Valence

Soirée de lancement Les Folies du vin GAMA Valence samedi 20 septembre 2025.

Soirée de lancement Les Folies du vin

GAMA 1 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 01:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Les Folies du Vin, c’est une série d’événements mensuels à Valence où, chaque mois, un (e) vigneron (ne) de la Drôme ou de l’Ardèche sera mis à l’honneur, dans une ambiance chaleureuse !

.

GAMA 1 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfoliesduvin@gmail.com

English :

Les Folies du Vin is a series of monthly events in Valence where, each month, a winemaker from the Drôme or Ardèche regions will be honored in a warm and friendly atmosphere!

German :

Les Folies du Vin ist eine Reihe von monatlichen Veranstaltungen in Valence, bei denen jeden Monat ein Winzer aus der Drôme oder der Ardèche in einer gemütlichen Atmosphäre geehrt wird!

Italiano :

Les Folies du Vin è una serie di eventi mensili a Valence in cui, ogni mese, un viticoltore della Drôme o dell’Ardèche sarà premiato in un’atmosfera calda e amichevole!

Espanol :

Les Folies du Vin es una serie de eventos mensuales en Valence donde, cada mes, un viticultor de las regiones de Drôme o Ardèche será homenajeado en un ambiente cálido y acogedor

L’événement Soirée de lancement Les Folies du vin Valence a été mis à jour le 2025-09-17 par Valence Romans Tourisme