Soirée de lancement – Parcours Robustesse Maison de la Conversation Paris

Dans un monde instable, la performance ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c’est la capacité d’une organisation à tenir dans la durée, à s’adapter sans se fragiliser et à rester cohérente malgré les crises.

Ce parcours s’inscrit dans la continuité de L’Entreprise robuste, le livre co-écrit par Olivier Hamant, Olivier Charbonnier et Sandra Enlart, une référence pour aborder la robustesse comme un sujet stratégique et très concret pour les organisations.

À partir de ces travaux, Xavier Cazard, fondateur de la maison de la Conversation, Olivier Charbonnier, directeur général de DSIDES et Karin Gintz, directrice générale de Vitra France, ont imaginé ensemble un parcours qui croise transformation des organisations, environnements de travail et échanges de qualité.

Tous trois partagent la même conviction : la robustesse se construit autant dans les choix stratégiques que dans les espaces, les pratiques de travail et la qualité des conversations.

Ils vous présenteront le « parcours Robustesse » et ouvriront la discussion avec vous autour d’une question centrale : comment rendre nos organisations capables d’encaisser les chocs, d’évoluer dans l’incertitude et de rester unies dans le temps long ?

Une manière de découvrir la robustesse et de l’envisager dans votre organisation, avec vos équipes et vos contrainte.

Date :

Jeudi 19 mars 2026

Horaires :

19h – 21h

Tarif :

Gratuit, cet événement est limité à 100 personnes

Lieu :

La maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Comment venir ?

Accès (transports en commun recommandés) Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Restauration : Le Café de la Conversation sera ouvert pendant la soirée.

Contact : developpement@maisondelaconversation.org

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

