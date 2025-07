Soirée de Lancement Saison VRDR Stade Pompidou Valence

Soirée de Lancement Saison VRDR Stade Pompidou Valence mardi 26 août 2025.

Soirée de Lancement Saison VRDR

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence Drôme

Début : Mardi 2025-08-26 18:30:00

fin : 2025-08-26 18:30:00

2025-08-26

Au programme présentation de l’équipe, dévoilement des tenues de jeu officielles, corner boutique officielle, photos-dédicaces avec les joueurs & buvettes et foodtrucks sur place !

Réservation obligatoire: https://shop.vrdr.fr/billetterie

Stade Pompidou Avenue de Romans Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

English :

On the program: team presentation, unveiling of official game outfits, official store corner, photo-signings with players & on-site refreshment stands and foodtrucks!

Reservations required: https://shop.vrdr.fr/billetterie

German :

Auf dem Programm stehen die Vorstellung des Teams, die Enthüllung der offiziellen Spielkleidung, eine offizielle Boutique-Ecke, Autogrammfotos mit den Spielern sowie Getränke und Foodtrucks vor Ort!

Reservierung erforderlich: https://shop.vrdr.fr/billetterie

Italiano :

In programma: presentazione della squadra, svelamento delle tenute da gioco ufficiali, corner ufficiale, foto-firme con i giocatori e stand di ristoro e foodtrucks sul posto!

Prenotazione obbligatoria: https://shop.vrdr.fr/billetterie

Espanol :

En el programa: presentación del equipo, presentación de la indumentaria oficial, tienda oficial, firma de fotos con los jugadores, puestos de refrescos y foodtrucks

Imprescindible reservar: https://shop.vrdr.fr/billetterie

