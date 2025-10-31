Soirée de l’Angoisse Gourdon

Soirée de l’Angoisse Gourdon vendredi 31 octobre 2025.

Soirée de l’Angoisse

Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

à partir de 18h30, une soirée pour frissonner et se faire peur …

Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie

English :

from 6.30pm, an evening of thrills and spills…

German :

ab 18:30 Uhr, ein Abend zum Schaudern und Gruseln …

Italiano :

dalle 18.30, una serata all’insegna del brivido…

Espanol :

a partir de las 18.30 horas, una noche de emociones fuertes…

