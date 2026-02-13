Soirée de l’asso Chez Félix, Espace Pélico, Anduze
Soirée de l’asso Chez Félix, Espace Pélico, Anduze samedi 21 février 2026.
Soirée de l’asso Chez Félix Samedi 21 février, 18h00 Espace Pélico Gard
Entrée libre
Début : 2026-02-21T18:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00
Fin : 2026-02-21T18:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00
Mange pas le micro c’est un karaoké avec de vrais musiciens professionnels dedans ! De Dalida à Nirvana en passant par Niagara, Angèle, Beatles ou Cabrel … C’est sûr ils ont LE morceau que tu te chantes sous la douche ! Un concert participatif qui donne la chance à chacun.e de venir sur scène chanter et remporter LE Micro d’Or ! Tout ça dans une ambiance de foliiiiiie !
Espace Pélico 2 rue Pélico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « email », « value »: « contact@chezfelix-asso.com »}]
Assemblée générale (18h), karaoké avec le groupe Mange Pas le Micro (20h30) et soirée DJ groovix avec CatriXperience (22h30). Résa. soirée et repas à 19h30. Danse Karaoké