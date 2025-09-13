Soirée de l’Aven Place du Docteur Yves Loudoux Riec-sur-Bélon
Soirée de l’Aven Place du Docteur Yves Loudoux Riec-sur-Bélon samedi 8 août 2026.
Soirée de l’Aven
Place du Docteur Yves Loudoux Place Yves Loudoux Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 01:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Musiques traditionnelles.
Spectacle de cercles.
Fest-noz.
Restauration, buvette, crêpes .
Place du Docteur Yves Loudoux Place Yves Loudoux Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 76 94 32 83
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée de l’Aven Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-09-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS