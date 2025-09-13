Soirée de l’Aven Place du Docteur Yves Loudoux Riec-sur-Bélon

Soirée de l’Aven Place du Docteur Yves Loudoux Riec-sur-Bélon samedi 8 août 2026.

Place du Docteur Yves Loudoux Place Yves Loudoux Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 01:00:00

2026-08-08

Musiques traditionnelles.

Spectacle de cercles.

Fest-noz.

Restauration, buvette, crêpes .

Place du Docteur Yves Loudoux Place Yves Loudoux Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 76 94 32 83

