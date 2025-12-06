Soiree de l’avent

1 rue de la Déportation Vieux-Moulin Vosges

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le comité des fêtes de Vieux Moulin organise une soirée de l’avent,

Au programme

Un menu préparé et des animations et surprises.

Sur réservation avant le 28 novembre.Tout public

1 rue de la Déportation Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 94 83 mauricette.dessalle@gmail.com

English :

The Vieux Moulin festival committee is organizing an Advent evening,

On the program:

A prepared menu, entertainment and surprises.

Reservations required by November 28.

German :

Das Festkomitee von Vieux Moulin organisiert einen Adventsabend,

Auf dem Programm stehen:

Ein vorbereitetes Menü sowie Animationen und Überraschungen.

Auf Reservierung vor dem 28. November.

Italiano :

Il comitato festeggiamenti del Vieux Moulin organizza una serata d’Avvento,

In programma:

Menù preparato, intrattenimento e sorprese.

Prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre.

Espanol :

La comisión de fiestas del Vieux Moulin organiza una velada de Adviento,

En el programa:

Un menú preparado, animaciones y sorpresas.

Reserva obligatoria antes del 28 de noviembre.

L’événement Soiree de l’avent Vieux-Moulin a été mis à jour le 2025-11-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES