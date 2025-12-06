Soiree de l’avent Vieux-Moulin
Soiree de l’avent Vieux-Moulin samedi 6 décembre 2025.
Soiree de l’avent
1 rue de la Déportation Vieux-Moulin Vosges
Tarif : – – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Le comité des fêtes de Vieux Moulin organise une soirée de l’avent,
Au programme
Un menu préparé et des animations et surprises.
Sur réservation avant le 28 novembre.Tout public
32 .
1 rue de la Déportation Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 94 83 mauricette.dessalle@gmail.com
English :
The Vieux Moulin festival committee is organizing an Advent evening,
On the program:
A prepared menu, entertainment and surprises.
Reservations required by November 28.
German :
Das Festkomitee von Vieux Moulin organisiert einen Adventsabend,
Auf dem Programm stehen:
Ein vorbereitetes Menü sowie Animationen und Überraschungen.
Auf Reservierung vor dem 28. November.
Italiano :
Il comitato festeggiamenti del Vieux Moulin organizza una serata d’Avvento,
In programma:
Menù preparato, intrattenimento e sorprese.
Prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre.
Espanol :
La comisión de fiestas del Vieux Moulin organiza una velada de Adviento,
En el programa:
Un menú preparado, animaciones y sorpresas.
Reserva obligatoria antes del 28 de noviembre.
L’événement Soiree de l’avent Vieux-Moulin a été mis à jour le 2025-11-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES