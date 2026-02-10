Soirée de l’Elégance 2026 • Kiwani Club de Vichy Espace Chambon Cusset

Soirée de l’Elégance 2026 • Kiwani Club de Vichy

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:45:00

Date(s) :

2026-03-28

Le KIWANIS Club de VICHY organise sa traditionnelle soirée de l’Elégance. Un défilé de mode caritatif, organisé le samedi 28 mars 2026, à l’Espace Chambon à Cusset.

.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 48 61 57 kiwanis.vichy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The KIWANIS Club de VICHY is organizing its traditional Soirée de l’Elégance. A charity fashion show, organized on Saturday March 28, 2026, at the Espace Chambon in Cusset.

L’événement Soirée de l’Elégance 2026 • Kiwani Club de Vichy Cusset a été mis à jour le 2026-02-10 par Vichy Destinations