Soirée de l’Elégance 2026 • Kiwani Club de Vichy Espace Chambon Cusset
Soirée de l’Elégance 2026 • Kiwani Club de Vichy Espace Chambon Cusset samedi 28 mars 2026.
Soirée de l’Elégance 2026 • Kiwani Club de Vichy
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 23:45:00
Date(s) :
2026-03-28
Le KIWANIS Club de VICHY organise sa traditionnelle soirée de l’Elégance. Un défilé de mode caritatif, organisé le samedi 28 mars 2026, à l’Espace Chambon à Cusset.
.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 48 61 57 kiwanis.vichy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The KIWANIS Club de VICHY is organizing its traditional Soirée de l’Elégance. A charity fashion show, organized on Saturday March 28, 2026, at the Espace Chambon in Cusset.
L’événement Soirée de l’Elégance 2026 • Kiwani Club de Vichy Cusset a été mis à jour le 2026-02-10 par Vichy Destinations