Soirée de l’engagement associatif et citoyen dans le 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS
Soirée de l’engagement associatif et citoyen dans le 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS jeudi 4 décembre 2025.
La Soirée annuelle de l’engagement est de retour pour célébrer ces femmes et ces hommes du 10e toujours plus nombreux à donner de leur temps, et de leur énergie, au sein des associations, des conseils de
quartier et des collectifs de notre arrondissement.
Cet engagement bénévole et citoyen contribue, année après année, à faire du 10e un arrondissement toujours plus dynamique, solidaire et inclusif.
Bénévoles, associations, volontaires ou simples curieux : ce rendez-vous désormais traditionnel est le vôtre. Rejoignez-nous le jeudi 4 décembre 2025 en Mairie du 10e
pour rencontrer celles et ceux qui font battre le cœur de la vie
associative, et découvrir mille façons d’agir concrètement pour Paris et
le 10e !
Le programme en détail
19h30 : Mot de bienvenue des élu-e-s
Introduction par Alexandra Cordebard, Maire du 10e, et Raphaël Bonnier, Adjoint à la Maire du 10e délégué à la Participation citoyenne, au Débat public, à la Vie associative et au Budget participatif.
19h45 : Projection du film Celui qui peut
donner de son temps n’est pas pauvre et présentation du « Carnet de l’engagement associatif et citoyen »
Anna Marie Thierry, présidente de France
Bénévolat Paris, invitera le public à découvrir le film Celui quipeut donner de son temps n’est pas pauvre (12 minutes), avant d’échanger avec la salle sur
l’engagement associatif et citoyen.
Elle présentera ensuite le nouveau « Carnet de l’engagement associatif et citoyen », proposé par le Conseil parisien des associations et
approuvé à l’unanimité par le Conseil de Paris en novembre
2025, qui vise à valoriser les compétences mobilisées et/ou acquises à travers l’expérience
bénévole.
20h30 : Le pitch des associations
Envie de passer à l’action ? De nombreuses associations du 10e
sont régulièrement à la recherche de bénévoles pour un coup de main
ponctuel ou récurrent. Quatre d’entre elles profiteront de la soirée
pour présenter leurs besoins et, qui sait, grossir leurs rangs !
20h50 : Apéritif dînatoire
Moment convivial et de partage.
Comme chaque année, la Mairie du 10e vous donne rendez-vous pour une grande soirée festive et conviviale afin de célébrer ensemble l’engagement associatif et citoyen dans le 10e !
Le jeudi 04 décembre 2025
de 19h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-04T20:30:00+01:00
fin : 2025-12-04T22:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-04T19:30:00+02:00_2025-12-04T21:30:00+02:00
Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris