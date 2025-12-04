Soirée de l’engagement associatif et citoyen dans le 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS

La Soirée annuelle de l’engagement est de retour pour célébrer ces femmes et ces hommes du 10e toujours plus nombreux à donner de leur temps, et de leur énergie, au sein des associations, des conseils de

quartier et des collectifs de notre arrondissement.

Cet engagement bénévole et citoyen contribue, année après année, à faire du 10e un arrondissement toujours plus dynamique, solidaire et inclusif.

Bénévoles, associations, volontaires ou simples curieux : ce rendez-vous désormais traditionnel est le vôtre. Rejoignez-nous le jeudi 4 décembre 2025 en Mairie du 10e

pour rencontrer celles et ceux qui font battre le cœur de la vie

associative, et découvrir mille façons d’agir concrètement pour Paris et

le 10e !

Le programme en détail

19h30 : Mot de bienvenue des élu-e-s

Introduction par Alexandra Cordebard, Maire du 10e, et Raphaël Bonnier, Adjoint à la Maire du 10e délégué à la Participation citoyenne, au Débat public, à la Vie associative et au Budget participatif.

19h45 : Projection du film Celui qui peut

donner de son temps n’est pas pauvre et présentation du « Carnet de l’engagement associatif et citoyen »

Anna Marie Thierry, présidente de France

Bénévolat Paris, invitera le public à découvrir le film Celui quipeut donner de son temps n’est pas pauvre (12 minutes), avant d’échanger avec la salle sur

l’engagement associatif et citoyen.

Elle présentera ensuite le nouveau « Carnet de l’engagement associatif et citoyen », proposé par le Conseil parisien des associations et

approuvé à l’unanimité par le Conseil de Paris en novembre

2025, qui vise à valoriser les compétences mobilisées et/ou acquises à travers l’expérience

bénévole.

20h30 : Le pitch des associations

Envie de passer à l’action ? De nombreuses associations du 10e

sont régulièrement à la recherche de bénévoles pour un coup de main

ponctuel ou récurrent. Quatre d’entre elles profiteront de la soirée

pour présenter leurs besoins et, qui sait, grossir leurs rangs !

20h50 : Apéritif dînatoire

Moment convivial et de partage.

Comme chaque année, la Mairie du 10e vous donne rendez-vous pour une grande soirée festive et conviviale afin de célébrer ensemble l’engagement associatif et citoyen dans le 10e !

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris