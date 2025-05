Soirée de l’été – Z.A.C. des LAURONS Nyons, 13 juin 2025 18:30, Nyons.

Drôme

Z.A.C. des LAURONS 130 rue du docteur Dion Nyons Drôme

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-06-13 18:30:00

fin : 2025-06-13 21:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Une soirée conviviale autour d’un apéritif participatif et d’un concours de pétanque !

Chacun apporte un petit quelque chose à grignoter ou à boire, et si vous jouez à la pétanque, prévoyez vos boules !

.

Z.A.C. des LAURONS 130 rue du docteur Dion

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 77 93 nyons@akwamouv.com

English :

A convivial evening of drinks and pétanque!

Everyone brings a little something to nibble or drink, and if you play pétanque, bring your boules!

German :

Ein geselliger Abend mit einem Aperitif und einem Pétanque-Wettbewerb!

Jeder bringt eine Kleinigkeit zum Knabbern oder Trinken mit, und wenn Sie Pétanque spielen, bringen Sie Ihre Kugeln mit!

Italiano :

Una serata conviviale a base di bevande e pétanque!

Ognuno porta qualcosa da sgranocchiare o da bere, e se giocate a pétanque, portate le vostre bocce!

Espanol :

Una agradable velada de copas y petanca

Cada uno trae algo para picar o beber, y si juegas a la petanca, ¡trae tus bolas!

