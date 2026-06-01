Saint-Lon-les-Mines

Soirée de l’été

20 Route d Orist Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’association Les P’Oses de Dali vous invite à sa soirée de l’été, le vendredi 19 juin à partir de 19h. Au programme, karaoké, boissons chaudes et fraiches, planche apéritive, tout dans une ambiance conviviale. 30 places maximum, pensez à vous inscrire.

L’association Les P’Oses de Dali vous invite à sa soirée de l’été, le vendredi 19 juin à partir de 19h. Au programme, karaoké, boissons chaudes et fraiches, planche apéritive, tout dans une ambiance conviviale. 30 places maximum, pensez à vous inscrire. .

20 Route d Orist Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 80 40 88

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English : Soirée de l’été

The association Les P’Oses de Dali invites you to its summer party, on Friday June 19th from 7pm. On the program: karaoke, hot and cold drinks, aperitif, all in a convivial atmosphere. maximum 30 places, so register now.

L’événement Soirée de l’été Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans