Soirée de l’été Saint-Lon-les-Mines
Soirée de l’été Saint-Lon-les-Mines vendredi 19 juin 2026.
Saint-Lon-les-Mines
Soirée de l’été
20 Route d Orist Saint-Lon-les-Mines Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’association Les P’Oses de Dali vous invite à sa soirée de l’été, le vendredi 19 juin à partir de 19h. Au programme, karaoké, boissons chaudes et fraiches, planche apéritive, tout dans une ambiance conviviale. 30 places maximum, pensez à vous inscrire.
L’association Les P’Oses de Dali vous invite à sa soirée de l’été, le vendredi 19 juin à partir de 19h. Au programme, karaoké, boissons chaudes et fraiches, planche apéritive, tout dans une ambiance conviviale. 30 places maximum, pensez à vous inscrire. .
20 Route d Orist Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 80 40 88
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English : Soirée de l’été
The association Les P’Oses de Dali invites you to its summer party, on Friday June 19th from 7pm. On the program: karaoke, hot and cold drinks, aperitif, all in a convivial atmosphere. maximum 30 places, so register now.
L’événement Soirée de l’été Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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