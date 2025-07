Soirée de l’été Suze-la-Rousse

Soirée de l’été Suze-la-Rousse vendredi 4 juillet 2025.

Soirée de l’été

890, Avenue des Côtes-du-Rhône Suze-la-Rousse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Vendredi 2025-07-04

2025-07-04

Ambiance garantie avec DJ JB aux platines, Food-Trucks, vente de vins et marquisette.

890, Avenue des Côtes-du-Rhône Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 48 38

English :

DJ JB on the decks, food-trucks, wine and marquisette sales.

German :

Garantierte Stimmung mit DJ JB an den Plattentellern, Food-Trucks, Weinverkauf und Marquisette.

Italiano :

DJ JB in pedana, food-truck, vendita di vino e marchesini.

Espanol :

DJ JB en los platos, food-trucks, vino y marquisete a la venta.

