Soirée de l’horreur au cinéma Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Soirée de l’horreur au cinéma Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 1 novembre 2025.
Soirée de l’horreur au cinéma
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Au programme
17h30 Projection du film Midsommar.
Buffet et animations sur place.
21h Projection du film The Ugly Stepsisters.
Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
English : Soirée de l’horreur au cinéma
Program:
5:30pm: Screening of the film Midsommar.
Buffet and entertainment on site.
9pm: Screening of The Ugly Stepsisters.
German : Soirée de l’horreur au cinéma
Auf dem Programm stehen:
17.30 Uhr: Vorführung des Films Midsommar.
Buffet und Animationen vor Ort.
21.00 Uhr: Vorführung des Films The Ugly Stepsisters.
Italiano :
In programma:
17.30: proiezione del film Midsommar.
Buffet e intrattenimento in loco.
ore 21.00: proiezione del film Le brutte sorellastre.
Espanol : Soirée de l’horreur au cinéma
En el programa:
17.30 h: Proyección de la película Midsommar.
Buffet y animación in situ.
21.00 h: Proyección de la película Las hermanastras feas.
