Soirée de l’horreur au cinéma Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Soirée de l’horreur au cinéma Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot samedi 1 novembre 2025.

Soirée de l’horreur au cinéma

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Au programme

17h30 Projection du film Midsommar.

Buffet et animations sur place.

21h Projection du film The Ugly Stepsisters.

Cinéma l’Utopie 16 Rue nationale Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83

English : Soirée de l’horreur au cinéma

Program:

5:30pm: Screening of the film Midsommar.

Buffet and entertainment on site.

9pm: Screening of The Ugly Stepsisters.

German : Soirée de l’horreur au cinéma

Auf dem Programm stehen:

17.30 Uhr: Vorführung des Films Midsommar.

Buffet und Animationen vor Ort.

21.00 Uhr: Vorführung des Films The Ugly Stepsisters.

Italiano :

In programma:

17.30: proiezione del film Midsommar.

Buffet e intrattenimento in loco.

ore 21.00: proiezione del film Le brutte sorellastre.

Espanol : Soirée de l’horreur au cinéma

En el programa:

17.30 h: Proyección de la película Midsommar.

Buffet y animación in situ.

21.00 h: Proyección de la película Las hermanastras feas.

