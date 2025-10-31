Soirée de l’Horreur Tours

Soirée de l’Horreur Tours vendredi 31 octobre 2025.

Soirée de l’Horreur

90 Avenue André Maginot Tours Indre-et-Loire

Tarif : 3 EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 02:00:00

2025-10-31

Préparez-vous à frissonner !

Cet évènement propose un parcours effrayant de plus de 220 m², une immersion totale en son et lumière avec acteurs, réparti en 8 salles thématiques horrifiques. Chaque salle propose une ambiance différente pour faire découvrir 8 raisons d’avoir peur, avec des décors réalisés à la main en grandeur nature.

Sur place, vous pourrez également profiter d’un BBQ, de petites restaurations, ainsi que de jeux autour d’Halloween. 3 .

90 Avenue André Maginot Tours 37100 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 81 48 63 asso_m_l@hotmail.fr

English :

Get ready to shiver!

Witness your worst nightmares at the Horror Night on November 2, 2024.

It’s at the Gentiana center in Tours nord! Located at 90 avenue André Maginot, this event is your chance to plunge into a world of absolute terror.

German :

Machen Sie sich auf Gänsehaut gefasst!

Werden Sie Zeuge Ihrer schlimmsten Albträume bei der Horror-Nacht am 2. November 2024.

Sie findet im Gentiana-Zentrum in Tours Nord statt! Diese Veranstaltung, die sich in der 90 avenue André Maginot befindet, ist Ihre Chance, in eine Welt des absoluten Terro

Italiano :

Preparatevi a rabbrividire!

Assistete ai vostri peggiori incubi alla Notte Horror del 2 novembre 2024.

L’appuntamento è al centro Gentiana di Tours Nord! Situato al 90 di avenue André Maginot, questo evento è la vostra occasione per immergervi in un mondo di assoluto terrore.

Espanol :

¡Prepárese para temblar!

Sea testigo de sus peores pesadillas en la Noche del Terror del 2 de noviembre de 2024.

Será en el centro Gentiana de Tours Nord Situado en el número 90 de la avenida André Maginot, este evento es su oportunidad de sumergirse en un mundo de terror absoluto.

