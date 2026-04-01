Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée ! Comedy Palace Valence
Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée ! Comedy Palace Valence dimanche 12 avril 2026.
Valence
Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée !
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:45:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Deux artistes.
Une seule soirée.
Double dose d’humour !
.
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
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English :
Two artists.
One evening.
A double dose of humor!
L’événement Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée ! Valence a été mis à jour le 2025-02-25 par Valence Romans Tourisme
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