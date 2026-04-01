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Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée ! Comedy Palace Valence

Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée ! Comedy Palace Valence dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Comedy Palace

Adresse : 12 rue Pasteur

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : 2026-04-12T20:45:00

Fin : 2026-04-12T

Heure de début : 20:45:00

Tarif : 20 20 20

Valence

Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée !

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:45:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Deux artistes.
Une seule soirée.
Double dose d’humour !
  .

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83  contact@comedypalace.fr

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English :

Two artists.
One evening.
A double dose of humor!

L’événement Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée ! Valence a été mis à jour le 2025-02-25 par Valence Romans Tourisme

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