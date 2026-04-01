Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée ! Comedy Palace Valence

Valence

Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée !

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:45:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Deux artistes.

Une seule soirée.

Double dose d’humour !

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Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

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English :

Two artists.

One evening.

A double dose of humor!

L’événement Soirée de l’humour deux artistes et une seule soirée ! Valence a été mis à jour le 2025-02-25 par Valence Romans Tourisme