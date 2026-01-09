Soirée de l’humour Comedy Palace Valence

Soirée de l’humour

Comedy Palace

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 20:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Deux artistes. Une scène. Double dose d’humour dans une seule soirée !

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

English :

Two artists. One stage. A double dose of humor in a single evening!

