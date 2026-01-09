Soirée de l’humour Comedy Palace Valence
Soirée de l’humour Comedy Palace Valence samedi 28 février 2026.
Soirée de l’humour
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 20:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Deux artistes. Une scène. Double dose d’humour dans une seule soirée !
.
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two artists. One stage. A double dose of humor in a single evening!
L’événement Soirée de l’humour Valence a été mis à jour le 2026-01-09 par Valence Romans Tourisme