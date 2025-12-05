Soirée de mise en lumières de Noël

Évron

Début : 2025-12-05 18:30:00

2025-12-05

2025-12-05

La magie de Noël s’installe à Évron avec le lancement des illuminations à partir de 18h30, Place Mendès-France. Vous pourrez suivre le cortège illuminé vers la place de la Basilique, en présence du Père Noël. Ouvrez grand les yeux pour découvrir la ville se parer de ses plus belles couleurs et prenez place au village de Noël pour le traditionnel vin chaud accompagné de ses marrons grillés, dans une ambiance chaleureuse et féérique…

Organisé par la ville d’Evron. .

Place Pierre Mendès France Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire

