Soirée de Noël à Roumare Salle polyvalente Roumare
Soirée de Noël à Roumare Salle polyvalente Roumare samedi 20 décembre 2025.
Soirée de Noël à Roumare
Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La commune de Roumare et les associations vous invitent dans la salle polyvalente à partir de 19 heures pour un moment de convivialité (venue du Père Noël, vente de collation, défilé des tracteurs pour clore le programme avec possibilité de partager un diner. .
Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 46 15
English : Soirée de Noël à Roumare
