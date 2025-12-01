Soirée de Noël à Roumare Salle polyvalente Roumare

Soirée de Noël à Roumare

Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La commune de Roumare et les associations vous invitent dans la salle polyvalente à partir de 19 heures pour un moment de convivialité (venue du Père Noël, vente de collation, défilé des tracteurs pour clore le programme avec possibilité de partager un diner. .

Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 46 15

