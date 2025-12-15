Soirée de Noël au Domaine de chabrague Amou

Soirée de Noël au Domaine de chabrague

240 Chemin de Chabrague Amou Landes

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Le domaine de Chabrague vous propose une soirée e Noël dès 22h jusqu'au bout de la nuit. Le service restaurant se tiendra de 19h à 22h. Venez avec votre plus beau pull de Noël. Dernière chance pour participer au tirage au sort de Noêl au domaine de Chabrague.

240 Chemin de Chabrague Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine direction@domainedechabrague.com

English : Soirée de Noël au Domaine de chabrague

The Domaine de Chabrague offers you a Christmas evening from 10pm until the end of the night. Restaurant service from 7pm to 10pm. Come with your best Christmas sweater. Last chance to enter the Christmas draw at Domaine de Chabrague.

