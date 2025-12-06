Soirée de Noël au Domaine El Campo Domaine El Campo Mées
Soirée de Noël au Domaine El Campo Domaine El Campo Mées samedi 6 décembre 2025.
Soirée de Noël au Domaine El Campo
Domaine El Campo 1011 Route Constantine Mées Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Venez célébrer la magie de Noël au Domaine El Campo avec une soirée festive pour toute la famille !
18h Laissez-vous émerveiller par un spectacle équestre et pyrotechnique, empreint de magie et d’émotion.
Une apparition spéciale du Père Noël en calèche viendra clôturer ce moment enchanteur… et peut-être aurez-vous la chance de faire quelques photos avec lui !
Tarifs Enfants (9€) | Adultes (17€)
19h30 Blind-test, tapas & soirée dansante
Défiez vos proches avec un blind-test festif sur les thèmes de Noël et Disney, dans une ambiance conviviale et gourmande avec tapas à déguster sur place.
21h Rejoignez la piste avec une soirée dansante années 90′ 2000 animée par DJ Dom’s pour finir la nuit en beauté ! Tarifs Enfants (5€) | Adultes (10€) .
Domaine El Campo 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04
English : Soirée de Noël au Domaine El Campo
German : Soirée de Noël au Domaine El Campo
Italiano :
Espanol : Soirée de Noël au Domaine El Campo
L’événement Soirée de Noël au Domaine El Campo Mées a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Grand Dax