Soirée de Noël Avatar de feu et de cendres 4 Cinémas Theatre Vernon

Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
Venez vivre une soirée immersive autour du nouvel opus Avatar De feu et de cendres. Au programme un cocktail dînatoire, des animations proposées par Lyritopia Cie et de nombreux cadeaux offerts par les partenaires Cash Express, Oh Bowling !, Ô Plum’store, Médard Coiffeur Vernon et Smash Gourmet.
Une soirée festive pour clôturer l’année en beauté. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
