Soirée de Noël à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Soirée de Noël

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Fêtez le réveillon de Noël à l’Etape du berger ! Réservez dès maintenant.

.

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com

English :

Celebrate Christmas Eve at l’Etape du berger! Make your reservation now.

L’événement Soirée de Noël Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65