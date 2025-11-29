Soirée de Noël à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre
Soirée de Noël à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre mercredi 24 décembre 2025.
Soirée de Noël
à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Fêtez le réveillon de Noël à l’Etape du berger ! Réservez dès maintenant.
.
à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com
English :
Celebrate Christmas Eve at l’Etape du berger! Make your reservation now.
L’événement Soirée de Noël Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65