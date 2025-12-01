SOIREE DE NOEL la terrasse Bayeux

SOIREE DE NOEL

la terrasse 24-26 rue alain chartier Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Diner raclette, quiz de noël, concours pull moche, nombreux lots à gagner

avec la participation du père noël en personne et du groupe les glingues (chanson française)

Kir+ plat + dessert 22.50euros à partir de 20H00 sur réservation

la terrasse 24-26 rue alain chartier Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 10 45 laterrasse.bayeux@orange.fr

English :

Raclette dinner, Christmas quiz, ugly sweater contest, lots of prizes to be won

with the participation of Santa Claus himself and the group les glingues (French chanson)

Kir+ main course + dessert: 22.50euros from 8:00 pm onwards, booking essential

