SOIREE DE NOEL la terrasse Bayeux

SOIREE DE NOEL la terrasse Bayeux vendredi 19 décembre 2025.

la terrasse 24-26 rue alain chartier Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00

Date(s) :
2025-12-19

Diner raclette, quiz de noël, concours pull moche, nombreux lots à gagner
avec la participation du père noël en personne et du groupe les glingues (chanson française)
Kir+ plat + dessert 22.50euros à partir de 20H00 sur réservation
la terrasse 24-26 rue alain chartier Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 10 45  laterrasse.bayeux@orange.fr

English :

Raclette dinner, Christmas quiz, ugly sweater contest, lots of prizes to be won
with the participation of Santa Claus himself and the group les glingues (French chanson)
Kir+ main course + dessert: 22.50euros from 8:00 pm onwards, booking essential

