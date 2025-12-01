SOIREE DE NOEL la terrasse Bayeux
SOIREE DE NOEL la terrasse Bayeux vendredi 19 décembre 2025.
SOIREE DE NOEL
la terrasse 24-26 rue alain chartier Bayeux Calvados
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
Diner raclette, quiz de noël, concours pull moche, nombreux lots à gagner
avec la participation du père noël en personne et du groupe les glingues (chanson française)
Kir+ plat + dessert 22.50euros à partir de 20H00 sur réservation
la terrasse 24-26 rue alain chartier Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 10 45 laterrasse.bayeux@orange.fr
English :
Raclette dinner, Christmas quiz, ugly sweater contest, lots of prizes to be won
with the participation of Santa Claus himself and the group les glingues (French chanson)
Kir+ main course + dessert: 22.50euros from 8:00 pm onwards, booking essential
