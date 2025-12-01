Soirée de Noël Rue des Stades Beauvallon
Soirée de Noël Rue des Stades Beauvallon vendredi 12 décembre 2025.
Soirée de Noël
Rue des Stades Espace Robert Freyss Beauvallon Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 17:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Profitez d’une soirée magique et conviviale !
.
Rue des Stades Espace Robert Freyss Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 03 26 accueil@beauvallon.fr
English :
Enjoy a magical, convivial evening!
German :
Genießen Sie einen magischen und geselligen Abend!
Italiano :
Godetevi una serata magica e conviviale!
Espanol :
¡Disfrute de una velada mágica y agradable!
L’événement Soirée de Noël Beauvallon a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme