Soirée de Noël des créateurs UAMEP x MAIF MAIF Assurances Paris Rennes Paris jeudi 11 décembre 2025.
Du 1er au 31 décembre, À la MAIF Voltaire (128, boulevard Voltaire, Paris 11), quatre créatrices membres du collectif Une Autre Mode Est Possible occupent la vitrine avec un fil conducteur commun : montrer que la mode n’est pas un acte de consommation, mais un geste, un savoir-faire, un rapport sensible au monde. À travers leurs matières, leurs techniques et leurs visions, elles donnent à voir ce que peut être une mode circulaire : incarnée, artistique, locale, engagée.
Dans le cadre du partenariat entre le collectif Une Autre Modes Est Possible et Maif, participez à cette soirée pour célébrer les créatrices résidentes et une mode engagée !
Gratuit sur inscription https://my.weezevent.com/soiree-de-noel-des-createurs-maif-x-uamep
A la boutique MAIF au 98 Rue de Rennes Paris 75006
Une vitrine dédiée au réemploi, à l’artisanat et aux imaginaires durables.
Le jeudi 11 décembre 2025
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
MAIF Assurances Paris Rennes 98, rue de Rennes 75006 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/