Soirée de Noël des créateurs UAMEP x MAIF MAIF Assurances Paris Rennes Paris

Du 1er au 31 décembre, À la MAIF Voltaire (128, boulevard Voltaire, Paris 11), quatre créatrices membres du collectif Une Autre Mode Est Possible occupent la vitrine avec un fil conducteur commun : montrer que la mode n’est pas un acte de consommation, mais un geste, un savoir-faire, un rapport sensible au monde. À travers leurs matières, leurs techniques et leurs visions, elles donnent à voir ce que peut être une mode circulaire : incarnée, artistique, locale, engagée.

Dans le cadre du partenariat entre le collectif Une Autre Modes Est Possible et Maif, participez à cette soirée pour célébrer les créatrices résidentes et une mode engagée !

Gratuit sur inscription https://my.weezevent.com/soiree-de-noel-des-createurs-maif-x-uamep

A la boutique MAIF au 98 Rue de Rennes Paris 75006

Une vitrine dédiée au réemploi, à l’artisanat et aux imaginaires durables.

Le jeudi 11 décembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

MAIF Assurances Paris Rennes 98, rue de Rennes 75006 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/