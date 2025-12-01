Soirée de Noël place Châteauras Dieulefit
Soirée de Noël place Châteauras Dieulefit samedi 20 décembre 2025.
Soirée de Noël
place Châteauras Pub au Bureau Dieulefit Drôme
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Soirée de Noël, huîtres, cadeaux à gogo, Dj Paul.
place Châteauras Pub au Bureau Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 30
English :
Christmas party, oysters, gifts galore, Dj Paul.
German :
Weihnachtsabend, Austern, Geschenke à gogo, Dj Paul.
Italiano :
Festa di Natale, ostriche, regali a volontà, DJ Paul.
Espanol :
Fiesta de Navidad, ostras, regalos en abundancia, DJ Paul.
