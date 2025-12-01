Soirée de Noël place Châteauras Dieulefit

Soirée de Noël

Châteauras Pub au Bureau Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Soirée de Noël, huîtres, cadeaux à gogo, Dj Paul.

place Châteauras Pub au Bureau Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 30

English :

Christmas party, oysters, gifts galore, Dj Paul.

German :

Weihnachtsabend, Austern, Geschenke à gogo, Dj Paul.

Italiano :

Festa di Natale, ostriche, regali a volontà, DJ Paul.

Espanol :

Fiesta de Navidad, ostras, regalos en abundancia, DJ Paul.

L’événement Soirée de Noël Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux