Soirée de Noël Piscine communautaire Étrépagny
Soirée de Noël Piscine communautaire Étrépagny vendredi 5 décembre 2025.
Soirée de Noël
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 20:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Venez célébrer Noël à la piscine. Plein de surprises vous attendent.
Boissons et bonbons. Visite du Père Noël. Eau à 29°C.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau. .
Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50
English : Soirée de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée de Noël Étrépagny a été mis à jour le 2025-11-24 par Vexin Normand Tourisme