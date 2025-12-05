Soirée de Noël Piscine communautaire Étrépagny

Soirée de Noël

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

2025-12-05

Venez célébrer Noël à la piscine. Plein de surprises vous attendent.

Boissons et bonbons. Visite du Père Noël. Eau à 29°C.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau. .

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 89 50

