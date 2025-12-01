Soirée de Noël Gisors
Soirée de Noël Gisors samedi 20 décembre 2025.
Soirée de Noël
4 Rue Denis Papin Gisors Eure
Début : 2025-12-20 19:30:00
fin : 2025-12-20 23:00:00
2025-12-20
Le Père Noël sera présent pour un shooting photo avec les 2 mascottes de Mouv Kids. Une surprise sera offerte à chaque enfant ainsi qu’un chocolat chamallows avec un biscuit alsacien de Noël (fait maison) pour tout le monde. Le tirage au sort de la tombola se fera à 20h30. .
4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com
