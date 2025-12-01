Soirée de Noël

4 Rue Denis Papin Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:30:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Le Père Noël sera présent pour un shooting photo avec les 2 mascottes de Mouv Kids. Une surprise sera offerte à chaque enfant ainsi qu’un chocolat chamallows avec un biscuit alsacien de Noël (fait maison) pour tout le monde. Le tirage au sort de la tombola se fera à 20h30. .

4 Rue Denis Papin Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 32 73 90 64 mouvkids27@gmail.com

English : Soirée de Noël

L’événement Soirée de Noël Gisors a été mis à jour le 2025-12-10 par Vexin Normand Tourisme