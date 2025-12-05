Soirée de Noël Joué-sur-Erdre

Soirée de Noël

Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

L’amicale laïque de Joué/Langueurs organise sa soirée de Noël de Joué-sur-Erdre le vendredi 5 décembre.

Au programme

-Arrivée du Père Noël à 19h

-Élection du plus beau pull de Noël enfant à 19h30

-Bar et restauration sur place

-De nombreux stands maquillage, pêche à la ligne…

Entrée gratuite Ouvert à tous .

amicalelaiquejl@gmail.com

Get in the swing of Christmas in the Pays d?Ancenis and let yourself be carried away by the magic of the festive season by finding authentic, local gifts at the Christmas markets!

