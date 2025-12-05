Soirée de Noël Joué-sur-Erdre
Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
L’amicale laïque de Joué/Langueurs organise sa soirée de Noël de Joué-sur-Erdre le vendredi 5 décembre.
Au programme
-Arrivée du Père Noël à 19h
-Élection du plus beau pull de Noël enfant à 19h30
-Bar et restauration sur place
-De nombreux stands maquillage, pêche à la ligne…
Entrée gratuite Ouvert à tous .
Salle de l'Auvinière Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire
