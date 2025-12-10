Soirée de Noël Léognan
Soirée de Noël Léognan vendredi 19 décembre 2025.
Soirée de Noël
17 Place Salvador Allende Léognan Gironde
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Le bistro des Graves vous rendez-vous pour une soirée afin de fêter Noël.
Au programme @djfash, bar à huîtres et restauration sur place.
Une élection du plus beau pull de Noël est prévue (ils comptent sur vous pour sortir vos plus belles tenues) !
Pensez à réserver, les places sont limitées !
Ils ont hâte de célébrer Noël avec vous ! .
17 Place Salvador Allende Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 31 66 75 lebistrotdesgraves@gmail.com
