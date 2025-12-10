Soirée de Noël

17 Place Salvador Allende Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le bistro des Graves vous rendez-vous pour une soirée afin de fêter Noël.

Au programme @djfash, bar à huîtres et restauration sur place.

Une élection du plus beau pull de Noël est prévue (ils comptent sur vous pour sortir vos plus belles tenues) !

Pensez à réserver, les places sont limitées !

Ils ont hâte de célébrer Noël avec vous ! .

17 Place Salvador Allende Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 31 66 75 lebistrotdesgraves@gmail.com

English : Soirée de Noël

L’événement Soirée de Noël Léognan a été mis à jour le 2025-12-04 par Sud Bordeaux Tourisme